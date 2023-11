Antonio García Ferreras le pregunta a Oriol March, jefe de política de Nació Digital, en directo en Al Rojo Vivo, si la "tensión" entre los partidos independentistas de Cataluña, ERC y Junts per Catalunya es incluso superior a la de PP-PSOE. "Podría llegar a estar muy de acuerdo", afirma March.

Y es que "se ha negociado unaamnistía y parece que se hayan negociado dos: ERC ha negociado su parte y Junts la suya", explica el periodista. Algo que sin duda, le parece "increíble". "Increíble que personas que tienen cuentas con la justicia relacionadas con el 1-O que se hizo de forma colaborativa entre direcciones de ERC y Junts, hayan negociado por separado una salida a la judicialización del procés. Es el resumen más preciso de lo que está pasando estos días", explica el periodista.

Y es que "la relación entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras está prácticamente rota. No solo por la situación primero de uno en prisión y otro en el exilio, sino que la distancia entre Waterloo y Barcelona, entre la dirección de ERC y la dirección de Junts, establecida en el exilio belga, es mucho mayor de lo que marca el 'Google maps'. No hay 1.700 kilómetros de distancia sino mucho más. A Piugdemont no le gustó nada cómo actuó Junqueras en el otoño de 2017 pero sobre todo después". El video, podemos ver al completo su análisis y explicación.