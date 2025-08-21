Afra Blanco elogia a la directora de Protección Civil: "Ha defendido con profesionalidad a los servidores públicos"

La sindicalista ha advertido que ya no solo Vox rechaza el término "cambio climático", sino también el PP, y recordó que en 2015 apoyó el Acuerdo de París: "Los que han cambiado de posición y juegan a algo peligroso son ellos".

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, a la que ha calificado de "pirómana más". Además, ha exigido al Ejecutivo que entienda "de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación, sino con colaboración y lealtad institucional".

Apenas unas horas después, en una comparecencia para informar sobre la situación de los incendios en España, la directora general de Protección Civil ha sido preguntada por esas palabras. Las ha considerado acusaciones "poco responsables y poco éticas" y se ha preguntado: "¿Hasta dónde vamos a llegar?". Barcones ha recordado que "hay miles de hombres y mujeres que han abandonado sus casas. Los que no aportan, que se aparten hasta que acabe esta situación".

En Al Rojo Vivo, la analista Afra Blanco ha respaldado la actitud de Barcones: "El papel de la directora de Protección Civil ha sido profesional, ha defendido la dignidad de los servidores públicos, algo que el PP no ha hecho". Y ha añadido: "Ella ha salido a contar la verdad frente a las mentiras del PP, defendiendo a quienes se juegan la vida sobre el terreno".

Blanco también ha reflexionado sobre la necesidad de un pacto de Estado frente al cambio climático: "Antes hablábamos de pacto de Estado; hoy parece que ya no es solo Vox el que rechaza el término cambio climático, sino también el PP. Conviene recordar que en 2015 teníamos el Acuerdo de París, un pacto internacional vinculante contra el cambio climático que el PP apoyó para alcanzar un consenso global".

Por eso, ha lanzado un aviso directo a Bendodo: "Si hoy no somos capaces de alcanzar un pacto climático con todas las fuerzas políticas, que Vox se quede fuera. Pero si ese pacto no va a salir adelante porque lleva el término cambio climático y el PP ha cambiado de posición respecto a 2015, entonces los que están jugando a algo profundamente peligroso son ellos".