Núñez Villaverde analiza la derrota de Orbán: "Supone eliminar uno de los principales obstáculos para que la UE pueda convertirse en un actor de envergadura mundial"

El conservador Péter Magyar arrasa a Orbán en Hungría y obtiene la supermayoría, duplicando en votos al ultraderechista. El profesor Jesús Núñez Villaverde reacciona a este resultado en este vídeo.

Víctor Orbán ha perdido las elecciones en Hungría en favor del conservador Péter Magyar, quien se ha alzado con una contundente victoria en las elecciones húngaras de este domingo. Magyar ha otorgado a su partido de centroderecha, Tisza, un mandato de amplio alcance que le permitirá implementar reformas, fortalecer el Estado de derecho y desbloquear miles de millones en fondos de la Unión Europea.

"Qué gran noticia ha perdido Viktor Orbán, ha perdido Putin, ha perdido Donald Trump y han perdido, en Europa, la extrema derecha de Marine Le Pen y la extrema derecha de Santiago Abascal", reacciona contundente Antonio García Ferreras.

"Podemos matizar todo lo que se quiera, pero es una magnífica noticia en clave europeísta", analiza por su parte Jesús Núñez Villaverde, experto en relaciones internacionales y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Y dice matizar porque "Magyer es un conservador, por lo que no supone un giro ideológico por parte de los votantes húngaros", pero, sin embargo, "supone claramente eliminar uno de los obstáculos principales para que la Unión Europea, ahora ya sin ninguna excusa, si quiere, pueda convertirse en un actor de envergadura mundial con voz en el escenario internacional", afirma.

A partir de aquí, afirma cotundente el profesor, "Hungría parece sumarse a la corriente europeísta y, por lo tanto, eso debería permitir avanzar mucho más rápido en un momento en el que la Unión Europea necesita avanzar definitivamente para tener una voz en el escenario internacional".

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