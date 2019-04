Al Rojo Vivo ficha a Facu Díaz y Miguel Maldonado, de 'No te metas en política'

Con el fichaje de los jóvenes cómicos, dos de los influencers del momento por su actividad y repercusión en redes sociales, el programa de laSexta suma una nueva visión humorística de la actualidad tras la llegada el pasado mes de septiembre de los responsables de la revista Mongolia, Edu Galán y Darío Adanti.

Así, Facu Díaz y Miguel Maldonado conducirán todos los jueves en 'Al rojo vivo' la sección homónima de su proyecto 'No te metas en política', un show teatral en formato Late Night en que analizan, a su manera, la actualidad de nuestro país y que ya han visto miles de personas. Ahora cambian las tablas por la redacción que tendrán en el programa de laSexta, pero mantienen intacto su estilo: "Trasladaremos la filosofía de la obra de teatro a la televisión, sátira política muy directa, un humor sin filtros", asegura Facu Díaz.

"El espectador va a encontrar una pequeña píldora de comedia y de sátira de todo lo que está ocurriendo. Últimamente, seguramente, el espectador de 'Al rojo vivo' se indigna con muchas cosas que aparecen en la prensa y nosotros vamos a intentar darles un pequeño respiro", añade Díaz.

Antes de debutar en el programa de laSexta, los nuevos fichajes han expresado su opinión sobre su jefe, Antonio García Ferreras. "Para mí es un héroe eterno, lo más parecido a un dios griego que he visto nunca en mi vida y espero, sinceramente, que esta sección me reporte muchas entradas para el fútbol", considera Miguel Maldonado, mientras que Facu Díaz advierte: "Como persona comprometida con la justicia social espero que se busque un sindicato porque trabajar tantas horas no hay convenio que lo avale", aunque está seguro de que "será divertido trabajar con él".

'Al rojo vivo' se emite de lunes a viernes en laSexta a partir de las 11:00 horas. El programa que dirige y presenta Antonio García Ferreras firmó en octubre su máximo histórico, mes en el que fue líder absoluto de su franja con un 16,4% de share y cerca de 1,1 millones de espectadores de media. Además de líder de su franja, superó en el último mes cerrado en +5,1 puntos a su competidor directo, 'Las mañanas de Cuatro' (11,3%).

Esta temporada, el 31 de octubre, 'Al rojo vivo' registra el programa más visto de su historia con 1.329.000 de espectadores y su cuota histórica más alta, un 20,3% de share, récord que ya había logrado justamente el día anterior, el 30 de octubre.