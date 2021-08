El periodista y presentador de 'El Chiringuito', Josep Pedrerol, ha asegurado en Al Rojo vivo que "el padre de Messi salió enfadado de la reunión" en la que, supuestamente, se iba a cerrar la renovación de la estrella argentina con el Barcelona. Una situación que extraña al propio Pedrerol: "¿Por qué no están juntos hoy? ¿Por qué la despedida no se hace con Laporta y Messi? Porque Messi entiende que les han engañado, que les han vendido una cosa y la han cambiado".

Pedrerol ha apuntado que "el padre de Messi está muy cerca de llegar a un acuerdo con el PSG", al tiempo que considera que, en su rueda de prensa para explicar lo sucedido, Laporta "ha sido cuidadoso con Messi, pero no cariñoso", y ha ahondado en esta cuestión: "Recuerdo a Laporta hace poco casi llorando hablando de Messi. Me parece que sus palabras están bien y definen la realidad, pero me ha faltado emoción". Así, cree Pedrerol que el presidente del Barça "ha salido regular" de su intervención, si bien afirma que "la gente le cree".

Porque, según el periodista, Laporta ha tenido este viernes un "papelón": "Es el presidente que no ha conseguido que se quedase Messi, a pesar de que en la campaña electoral era el candidato que más posibilidades tenía. Mucha gente le votó pensando que, con él, Messi continuaría". Pedrerol piensa que el presidente del Barcelona "actuaba con el corazón diciendo Messi puede seguir, pero el CEO del club, la gente que manejaba bien los números, le decían que no podía continuar".

"Se ha alargado demasiado pensando que era posible, que los jugadores con el corazón blaugrana se iban a bajar la ficha un 30% -y no lo han hecho-, pensando que a Griezmann lo podrían colocar por 100 millones en otro club y este dijo que o se iba al Atleti y casi gratis o no se iba", ha valorado Pedrerol como algunos de los factores que han provocado que el Barça hya llegado a esta situación: "La realidad es que no hay dinero para afrontar la operación, no hay margen. Incluso sin Messi es complicado porque había una deuda de 1.000 millones que dejó la anterior directiva de Bartomeu".

¿Messi podría haber hecho más? "Posiblemente", ha señalado Pedrerol, que cree que "nunca sabremos si, con un poco más, la operación hubiese salido". En cualquier caso, ha proseguido el presentador de 'El Chiringuito', cuando Laporta "se da cuenta hace unos días" de la complejidad de la operación "dice: 'Qué estamos haciendo, hipotecando el Barça para siempre". Un problema en el que se introdujo el nombre de Tebas: "Aparece con la solución milagrosa, y Barça y Madrid coinciden en que no pueden hipotecar el club durante 50 años".