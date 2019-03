Antonio García Ferreras responde a Pablo Iglesias después de que asegurara en El Hormiguero que Al Rojo Vivo ha dicho que Vox y Podemos son lo mismo. "Él, que es un político inteligente, debe saber que esto es falso", replica el presentador, que piensa que "o no lo ha visto o se lo han contado muy mal".

El líder de Podemos afirmaba: "Me llegaron mensajes de gente indignadísima con ARV. Ferreras, que es un periodista súper inteligente, por lo visto sacó cinco veces un vídeo que era como que Vox y Podemos son iguales. La gente no es imbécil. Vox y Podemos no tienen nada que ver".

Ferreras recuerda que esto "es falso": "No es cierto, lo que sí hemos dicho, y lo mantenemos, es que Podemos y Vox en esta campaña tienen una estrategia muy parecida respecto a los medios de comunicación".

Para demostrarlo, el presentador se remite al vídeo que emitió el programa que prueba esta cercanía entre sus palabras en el que se ve que mientras que Iglesias pide en alguna entrevista "poner los vídeos enteros", Abascal también se queja de que haya vídeos cortados y acusa a los medios de manipuladores.

Por otra parte, Podemos reclama a los ciudadanos que "la historia ya no la escriben los medios", sino que la escriben los votantes. Por su parte, desde Vox trasladan que "los medios ya no mandan, no determinan la opinión".

Ferreras recuerda que "esta grabación no se emitió cinco veces, sino que fueron tres". Sin embargo, para demostrar más similitudes en esa campaña frente a los medios mostramos otro vídeo en el que se ve a dirigentes de Podemos y Vox con este tipo de mensajes.

Y es que, pese a que está claro que Vox y Podemos no son lo mismo, frente a los medios respiran una misma melodía. "La pregunta es por qué ahora ese juego de Pablo Iglesias frente a los medios o los poderosos", se cuestiona el periodista, que recuerda que "son los mismos medios con los que logró resultados electorales impresionantes".

En su opinión, se está tratando de construir una excusa por si las cosas van mal. "Esto puede servir de justificación para la noche del 28 de abril si los resultados son desfavorables para Podemos", sentencia.