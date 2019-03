El vídeo que prueba la cercanía entre Pablo Iglesias y Santiago Abascal en su discurso contra los medios

En su vuelta tras la baja de paternidad, Pablo Iglesias se ha mostrado duro con respecto al papel que están jugando los medios de comunicación en un mensaje que tiene similitudes con el que mantiene Vox.

Algunos de esos ejemplos los ha recopilado Al Rojo Vivo. Mientras que Pablo Iglesias pide en alguna entrevista "poner los vídeos enteros", Santiago Abascal también se queja de que haya vídeos cortados y acusa a los medios de manipuladores.

Por otra parte, Podemos reclama a los ciudadanos que "la historia ya no la escriben los medios", sino que la escriben los votantes. Por su parte, desde Vox trasladan que "los medios ya no mandan, no determinan la opinión".

El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, no se ve sorprendido por este paralelismo, ya que asegura que "los votantes de Vox dicen que son el Podemos de derechas". Según explica, es un mensaje normal en partidos nuevos porque quieren diferenciarse del resto, pero que acaba cuando llega la siguiente legislatura.