El Congreso da el visto bueno a publicar los reconocimientos y condecoraciones del torturador franquista 'Billy el Niño'. Sin embargo, para Unidas Podemos "no es suficiente" y piden que se le retiren las medallas que le otorgaron y se juzguen los crímenes que cometió.

Raquel Ejerique, periodista de 'eldiario.es', sostiene que la retirada de las condecoraciones al torturador no va a ser fácil. "Seguramente a través del Congreso no se puede hacer más, habría que acudir a otros organismos ejectivos", explica en Al Rojo Vivo.

La periodista recuerda que el Gobierno de Sánchez se comprometió a retirarle las medallas hace dos legislaturas. "Se encontraron con que no era tan fácil. Estamos ante hechos administrativos sancionados hace años. Además, la última condecoración la obtuvo por una sentencia judicial. Quitarle las medallas a 'Billy el Niño' hoy en día roza la utopía por los problemas legales que conlleva", añade.

Por su parte, Antonio Maestre considera que se trata de "un problema de base". El periodista y colaborador de 'La Marea' aboga por una reforma de base legal. "Mientras no haya una derogación de las sentencias franquistas, no se derogue la ley de amnistía... Es que el señor 'Billy el Niño' no ha cometido ningún delito, pues todo lo cometió en un régimen legal y jurídico de pleno derecho", añade Maestre.

Los otros torturadores condecorados en democracia

Antonio González Pacheco, Billy el Niño, aglutina cinco medallas al mérito en su hoja de servicios. Pero no es el único torturador franquista condecorado en democracia.

Antonio Maestre ya enumeró en Al Rojo Vivo algunos de los integrantes de esta vergonzosa lista. Asegura que esta información se la proporcionó el Gobierno a través del Portal de Transparencia tras una solicitud que realizó 'La Marea'.

Según los datos recogidos por 'La Marea', la mayoría de los integrantes de esta lista comparte denominador común: acumulan denuncias por tortura y otros crímenes que no fueron admitidas a trámite, en la mayoría de los casos por prescripción de delito, y se acogieron a la Ley de Amnistía de 1977.