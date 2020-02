La Mesa del Congreso ha aprobado por unanimidad que se publique el expediente de concesión de medallas de Billy El Niño. Lo ha hecho, según ha podido saber la periodista de laSexta María Llapart, con los votos de Partido Popular y Vox incluidos, aunque ahora la formación de extrema derecha se desmarca.

Además, los miembros de la Mesa han aprobado otra petición de EH Bildu, que también ha solicitado al Ministerio del Interior un informe sobre la viabilidad de retirarle todas las medallas al torturador franquista.

Esta decisión llega después de que el PSOE y Unidas Podemos rechazaran, junto a PP, Ciudadanos y Vox, se opusieran a que se publicara la hoja de servicios al considerar que es "ilegal". Algo por lo que la formación morada pidió disculpas posteriormente.

Iglesias aseguró que "el torturador va a tener que rendir cuentas"

"Teníamos dudas jurídicas (nunca de fondo). Hemos estudiado el tema en detalle y hemos reparado en el error. Cuando vuelva la solicitud a la Mesa votaremos a favor", señaló Pablo Echenique en redes sociales. Además, Pablo Iglesias señaló en Al Rojo Vivo que "el torturador va a tener que rendir cuentas".

"Cuando me enteré del error, reaccioné con contundencia. Creo que el error era pensar que el informe de los letrados era correcto. Cuando se habla de hacer pública la hoja de servicios, la cosa cae por su propio peso... Creo que no va a haber argumentos jurídicos para que no ocurra", aseguró Iglesias..