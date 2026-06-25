Nogueras insiste en que Sánchez debe apartarse como Starmer: "Es el único presidente que, frente a un bloqueo, se aferra al poder"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts ha señalado que no pueden apoyar los Presupuestos Generales del Estado si "Cataluña no ha cobrado el de los años anteriores", dejando claro que la situación es de "bloqueo".

Míriam Nogueras ha criticado el "bloqueo" político en España, comprendiendo el descontento ciudadano tras años de estancamiento. Ha afirmado que Junts no apoyará nuevos Presupuestos Generales del Estado mientras Cataluña no reciba los fondos prometidos. Nogueras ha señalado la falta de propuestas en política y ha instado a Pedro Sánchez a apartarse, sugiriendo que siga el ejemplo del primer ministro británico. Considera que el actual presidente se aferra al poder en medio del bloqueo, y defiende que es su responsabilidad encontrar una solución. Según Nogueras, hay opciones, pero falta voluntad política para implementarlas.

Míriam Nogueras ha señalado que la situación política en España es de absoluto "bloqueo", confesando que no le extraña que las personas estén "hasta las narices" si llevamos años "hablando y dando vueltas a lo mismo".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que Junts no va a apoyar unos Presupuestos Generales del Estado. "Si Cataluña no ha cobrado los presupuestos de los años anteriores, ¿cómo puede ser que un solo voto de un político catalán vaya a aprobar unos nuevos?", ha preguntado.

De esta forma, ha criticado que, en política, "no está pasando nada" y "nadie tiene propuestas". Nogueras ha indicado que los únicos que han presentado una iniciativa son ellos, al pedirle a Pedro Sánchez que se "aparte".

"Él tuvo la típica reacción, la que también tuvo Starmer. Esta decisión es de su partido", ha explicado la portavoz de Junts, señalando que lo que proponen es que el presidente del Gobierno haga lo mismo que hizo el primer ministro de Reino Unido, apartarse para que otra persona de su formación asuma su puesto.

Respecto a si la situación actual puede aguantar así, ella ha dejado claro que está convencida de que no. "Lo políticamente correcto es no pensar en seguir calentando la silla y dar opciones", ha defendido, asegurando que hay opciones como que Sánchez se aparte. "Opciones las hay, las ganas creo que son las de quedarse en el poder por el poder", ha destacado.

Nogueras ha reconocido que cree que Pedro Sánchez debe ser el único presidente del mundo que, frente a un bloqueo absoluto,"se aferra al poder y dice que son los otros los que tienen que solucionarlo". "Esta es su responsabilidad", ha zanjado.

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