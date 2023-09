Natalia Llorente, periodista de Relevo.com informa en Al Rojo Vivo, en este video, los pasos que ha de seguir ahora la RFEF para la selección de un nuevo presidente así como su análisis sobre la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, que actualmente, y de forma provisional dirige Pedro Rocha.

"Llega tarde, y vuelve de nuevo a poner en el foco sobre lo que ha sucedido con la jugadora. Y la jugadora se lo encuentra, ella no hace nada. El que tiene un comportamiento lamentable y no acorde a su cargo, es Luis Rubiales. Ademásdice mucho con quién dio la entrevista y en los términos que la dio. Está convencido de que no hace nada malo", afirma Llorente.

`Por otro lado, el viernes hay convocatoria con la selección femenina y todavía no sabemos si las jugadoras van a ir o no. "Según nuestras informaciones es que el sentir mayoritario de todas las jugadoras es que los cambios que se han producido son suficientes", explica la periodista. "Consideran que en la RFEF no hay espíritu transformador y hasta que no haya cambios estructurales están por la labor de no acudir. Ni siquiera se ha producido aún la presentación de la nueva seleccionadora, Montse Tomé.