Loreto Ochando, sobre el papel de Pradas en la DANA: "La que tenía la responsabilidad no hizo nada. Era una inútil"

La periodista ha criticado que, después de estar horas debatiendo, enviaron una alerta a la ciudadanía donde no se decía que las personas debían "subirse a algo alto", como habían pedido desde la CHJ.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha prestado declaración ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA. Un testimonio del que se desprende que hubo una falta de agilidad en la toma de decisiones y una alerta tardía a la población cuando ésta ya agonizaba.

Loreto Ochando ha reaccionado a lo que se ha podido escuchar durante el juicio, recordando que Carlos Mazón no tenía "el mando único". De esta forma, la periodista ha apuntado también a la entonces consellera Salomé Pradas.

"La que tenía la responsabilidad no hizo nada. Era una inútil", ha indicado, señalando que tuvieron que explicarle que tenía la posibilidad de enviar una alerta a la población.

Además, ha desvelado que Miguel Polo le ha contado a la jueza que se pidió que la alerta dijese que las personas debían subirse a algo alto. Sin embargo, tras varias horas pensando en qué mensaje enviar, no incluyeron esto en la alerta. Un aviso que encima enviaron tarde, cuando un gran número de personas ya habían fallecido.