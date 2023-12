Natalia Junquera, periodista de El País responde en Al Rojo Vivo a las palabras pronunciadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: "Es su pacto más miserable", ha asegurado en alusión a Pedro Sánchez y el pacto de PSN y EH Bildu en Pamplona. Le acusa de un "pacto encapuchado con EH Bildu cuando tiene a compañeros de partido asesinados por ETA" y señalando al partido vasco como "herederos de ETA".

Junquera recuerda en la mesa política que la sentencia del TC que permite que Bildu esté donde está dice que "considera suficientemente acreditado la condena del terrorismo". Por tanto no, "ETA no es Bildu", asegura la la periodista.

"A Bildu le queda un camino por recorrer, puede hacer mucho más, pero no es ETA, incluso podrían ir a los tribunales y decir, 'oiga, me están llamando terrorista y yo no lo soy'. Los terroristas no pueden gobernar en nuestro país y no engañemos a la gente".