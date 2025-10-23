Munárriz, sobre la amenaza de Nogueras al Gobierno: "¿Qué va a romper Junts que no esté roto ya?"

El periodista argumenta que estos volantazos del partido de Carles Puigdemont se deben al nerviosismo, ya que "ni consigue frenar la sangría hacia Alianza Catalana, ni consigue culminar la amnistía".

Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, amenazó con romper completamente su apoyo al Gobierno. "Hablemos menos de cambios de horario y más de la hora del cambio", le dijo Nogueras a Pedro Sánchez.

Una frase a la que el Ejecutivo no ha dado una especial relevancia y que fue catalogada por fuentes de Moncloa como un simple "juego de palabras".

Ángel Munárriz, periodista de El País, comparte este análisis del Ejecutivo, ya que, asegura, no tienen la capacidad de poner fin a la legislatura: "Las amenazas de Junts no son graves, porque no es un socio de Gobierno". "¿Qué va a romper Junts que no esté roto ya?", añade el colaborador de Al Rojo Vivo.

Esta actitud, explica el periodista, se debe al nerviosismo de Junts ante la pérdida de apoyo electoral en Cataluña. "Junts está en un círculo vicioso, ni consigue frenar la sangría hacia Alianza Catalana, ni consigue culminar la amnistía", concluye Munárriz.

