Ahora

"Junts está en un círculo vicioso"

Munárriz, sobre la amenaza de Nogueras al Gobierno: "¿Qué va a romper Junts que no esté roto ya?"

El periodista argumenta que estos volantazos del partido de Carles Puigdemont se deben al nerviosismo, ya que "ni consigue frenar la sangría hacia Alianza Catalana, ni consigue culminar la amnistía".

Munárriz, sobre la amenaza de Nogueras al Gobierno: "¿Qué va a romper Junts que no esté roto ya?"

Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, amenazó con romper completamente su apoyo al Gobierno. "Hablemos menos de cambios de horario y más de la hora del cambio", le dijo Nogueras a Pedro Sánchez.

Una frase a la que el Ejecutivo no ha dado una especial relevancia y que fue catalogada por fuentes de Moncloa como un simple "juego de palabras".

Ángel Munárriz, periodista de El País, comparte este análisis del Ejecutivo, ya que, asegura, no tienen la capacidad de poner fin a la legislatura: "Las amenazas de Junts no son graves, porque no es un socio de Gobierno". "¿Qué va a romper Junts que no esté roto ya?", añade el colaborador de Al Rojo Vivo.

Esta actitud, explica el periodista, se debe al nerviosismo de Junts ante la pérdida de apoyo electoral en Cataluña. "Junts está en un círculo vicioso, ni consigue frenar la sangría hacia Alianza Catalana, ni consigue culminar la amnistía", concluye Munárriz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide en Bruselas mecanismos contra la especulación y destinar más fondos para combatir el problema de la vivienda
  2. Ayuso se revuelve contra la designación de su sede como Lugar de Memoria Democrática y pide poner una placa en Moncloa que rece "Aquí escondían al hermano de Sánchez"
  3. Cargos de la Junta comparten un vídeo que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados
  4. Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981
  5. La Audiencia de Valencia ordena que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA
  6. España contribuirá a la compra de armamento a EEUU para Ucrania junto a más países de la OTAN