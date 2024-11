La ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, reclama en Al Rojo Vivo la factura de la comida del president de la Generalitat, Carlos Mazón, del 29 de octubre, el mismo día en que la DANA golpeó Valencia y él llegó a la reunión de emergencia más de dos horas después de que comenzara. Una petición que el PP valenciano ha querido minimizar, asegurando que es una "pequeñez" saber "si hay una factura más o menos".

"Nuestra obligación es fiscalizar y preguntar. A nosotros no nos importa el importe de la factura, lo que queremos es tener el relato de los hechos y si efectivamente el señor Mazón estaba una comida de trabajo", aclara la ministra, que insiste: "Necesitamos saber por qué el señor Mazón no estaba atendiendo lo que tenía que atender".

Morant asegura además que coincide con la portavoz del PP en Les Corts, Nieves Martínez, en que "hay que atender la emergencia". "Había que haberla atendido, el señor Mazón no la estuvo atendiendo y ahora hay que estar también atendiéndola", apostilla no obstante. "El señor Mazón no se está dedicando a atender esta emergencia, se está dedicando a defenderse, a sembrar dudas, a culpar a otros", critica la dirigente socialista.

Además, Morant alerta del "peligroso mensaje" que envió Mazón al sostener en su comparecencia del viernes que había fallado "el sistema": "La gente tiene que confiar en el sistema: el sistema no falla, la institución no ha fallado, la Generalitat valenciana no es una institución fallida. Quien ha fallado es el señor Mazón", asevera la ministra. "Para recuperar esa confianza" en la institución, añade, "el señor Mazón se tiene que ir y el señor Feijóo tiene que hacer algo", afirma.

"El PP en la Comunitat Valenciana tiene en su poder la destitución de Mazón. Mazón no se quiere ir, pero Les Corts Valencianes, todos los diputados y diputadas y las formaciones políticas que estamos allí podemos hacerlo", insiste Morant, que apela al líder nacional de los 'populares', a quien lanza una advertencia: "Si el señor Feijóo sigue manteniendo su confianza con el señor Mazón y su apoyo con el señor Mazón, estará ligando su destino al destino del señor Mazón".