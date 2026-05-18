Montesinos: "Juanma Moreno tiene que descolgar el teléfono con Vox y ese es el lío; él quería mayoría absoluta para evitarlo"

El periodista ha defendido que el político del PP "no ha cometido errores de bulto y ha sido clarísimo en sus mensajes". Sin embargo, ahora se enfrenta al "lío" de tener que hablar con Vox.

Pablo Montesinos ha analizado en Al Rojo Vivo el primer discurso de Juanma Moreno tras conocerse la victoria del PP en las elecciones de Andalucía y ha señalado que de sus palabras "se puede desprender que cierra prácticamente por completo la posibilidad de una repetición electoral". "Lo digo porque se había sugerido en campaña, en voces de dirigentes del PP, que si no llegaba a la mayoría absoluta, no se podía descartar esa posibilidad", ha subrayado.

Sin embargo, el periodista cree que Moreno "ha dejado claro que eso no se contempla". "En privado, hay algunos dirigentes del PP de Andalucía que decían entre pactar con Vox y repetición electoral, no veían descartable esa opción, pero yo he visto a Juanma Moreno con la opción de no hacerlo, pero esto lleva consigo que tiene que descolgar el teléfono con con Vox, y ese es el lío", ha aseverado, tras lo que ha defendido que el candidato del PP a la Junta "no ha cometido errores de bulto y ha sido clarísimo en sus mensajes".

"El decía que le dieran toda la mayoría absoluta para evitar el lío que se ha vivido en Extremadura y que se ha vivido en Aragón. Y ahora lo que se ve es que también en Andalucía Juanma Moreno tendrá que pactar con los demás", ha concluido el periodista.

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