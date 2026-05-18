Ferreras, sobre el resultado de las elecciones en Andalucía: "Es espectacular para el PP en territorio complicado y una catástrofe para el PSOE-A"

El presentador ha expresado que en el Partido Popular ahora "se avecina un lío, una tormenta brutal porque, además, es un PP que juega a la moderación respecto a Vox".

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a los resultados de las elecciones andaluzas, señalando que el PP ha conseguido 53 escaños. No es la matrícula de honor que deseaban, la de la mayoría absoluta, pero es un resultado espectacular para el PP en un territorio muy complicado como es Andalucía", ha expresado, a lo que ha apostillado que "ahora tienen un lío" mientras que en Vox "les están esperando".

Para el director de ARV, "hay satisfacción en el Partido Popular, pero de aquella manera". "Ahora se avecina un lío, una tormenta brutal en un PP que, además, juega a la moderación respecto a Vox y siempre ha rechazado la prioridad nacional", ha subrayado el periodista, tras lo que se ha preguntado: "¿Qué hace ahora si Vox lo dice o prioridad nacional o nada?".

En lo referente al PSOE-A, Ferreras ha apuntado que ha conseguido "dos escaños menos que en el peor resultado de la historia con Juan Espadas". "El resultado es una catástrofe para el Partido Socialista, pero es verdad que pueden decir que el PP no tiene mayoría absoluta", ah manifestado el presentador, quien ha recordado que el PSOE había sido "una fuerza hegemónica durante 36 años en Andalucía".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido