Montesinos destaca que Moreno está "en Andalucía" y explica por qué no ha aparecido tras los incendios: "Dicen que tiene un protocolo sobre cuándo debe hacerlo"

El periodista ha indicado que desde la Junta de Andalucía aseguran que Juanma Moreno está "en permanente contacto con el consejero del ramo" para permanecer informado sobre la situación de los incendios.

Pablo Montesinos ha señalado que desde la Junta de Andalucía aseguran que Juanma Moreno se encuentra en la comunidad autonómica, unas declaraciones que han hecho después de que Óscar Puente criticase su ausencia pública tras los incendios.

"Dicen que hay un protocolo sobre cuándo tiene que aparecer ante estas catástrofes", ha desvelado el periodista, explicando que las hectáreas afectadas y los problemas derivados del incendio "han sido limitados" y "no hay fallecidos".

Por este motivo, Juanma Moreno no ha aparecido públicamente, y es que existe un protocolo "para su presencia". Sin embargo, han asegurado que permanece en permanente contacto "con el consejero de la rama", dejando claro que "el Gobierno central no le va a marcar la agenda".

"Añaden que el que está de vacaciones es Pedro Sánchez, indicando que él está donde tiene que estar, que es Andalucía", ha recalcado.