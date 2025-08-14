Montesinos señala que hay "cero autocrítica" del PP sobre los incendios: "Dicen que la prioridad es apagar el fuego"

El periodista ha destacado que a su estrategia de realizar una ofensiva contra Puente, el PP ha añadido una crítica al Gobierno, señalando que la falta de Presupuestos Generales del Estado afecta "a la falta de medios".

Pablo Montesinos ha indicado que el PP sigue utilizando el "comodín" de Óscar Puente para poner el foco en él. "Siguen con la estrategia de esa ofensiva de todo el partido contra el ministro", ha asegurado.

De esta forma, ha señalado que, de momento, han hecho "cero autocrítica", desvelando que ahora lo que dicen es que la prioridad es "apagar el fuego".

Además, a esa crítica a Puente, se le ha añadido un elemento más, que es la "inacción clamorosa del Gobierno" ante la trágica situación que vive España.

"Apuntan a que la falta de Presupuestos Generales del Estado afecta a los medios contra los incendios", ha recalcado, indicando que la batalla política no cesa.