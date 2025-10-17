Miguel Sebastián explica por qué ha fracasado la OPA: "Era hostil y no suficientemente generosa"

El economista ha confesado que está convencido de que si la fusión hubiese sido amistosa, "se habría hecho". "España no funciona con la OPA hostil", ha destacado, señalando que hay que "felicitar" a los accionistas de Sabadell.

Miguel Sebastián ha explicado en Al Rojo Vivo por qué la OPA del BBVA al Banco Sabadell ha terminado fracasando. El economista ha explicado que las OPA hostil es algo "muy americano" que en España "siempre ha fracasado", incluso cuando han tenido apoyos políticos.

De esta forma, ha señalado que en este caso no ha tenido éxito porque no era "suficientemente generosa" ni atractiva para los accionistas, y se ha hecho de forma "hostil". "Si la fusión hubiese sido amistosa, se habría hecho", ha asegurado.

En cuanto a por qué el BBVA se ha disparado en Bolsa mientras que el Sabadell se ha desplomado tras el fracaso de la OPA, Miguel Sebastián ha indicado que el derrotado "tenía pocas opciones" de llegar al 50%, por lo que todo apuntaba a que tendría que sacar "por encima del 30% e ir a una segunda OPA", una situación que le habría costado dinero al BBVA.

El economista ha asegurado que lo ocurrido es un "enorme fracaso" para el presidente del BBVA, porque esta era su única opción estratégica. "Es un golpe muy duro", ha reiterado, dejando claro que hay que "felicitar" a los ejecutivos y los accionistas del Sabadell.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.