Monrosi, tras negarse PP y Vox a guardar un minuto de silencio por Maricarmen: "Es el día para señalar a los desalmados que están negándole ese silencio"

El periodista José Enrique Monrosi critica que el PP y Vox se hayan negado a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen en las instituciones. En el vídeo, los detalles.

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, quiere centrar el debate en que no todos los políticos se han comportado igual con el fallecimiento de Maricarmen. PP y Vox se han negado a guardar un silencio, en las diferentes instituciones, por la mujer de 87 años desahuciada hace una semana y que se ha convertido en todo un símbolo por la lucha de la vivienda.

"Me parece un poco injusto plantear esto como que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en un minuto de silencio. Esto es como si después de los asesinatos machistas, como Vox se descuelga, decimos 'hay que ver todos los políticos que no son capaces de...'", señala el periodista.

Por tanto, afirma que "hoy es el día para señalar a los, bajo mi punto de vista, desalmados, que están negándole hoy un minuto de silencio a una ciudadana madrileña en sus instituciones, en el Ayuntamiento y en la Asamblea, por no sé qué motivación política".

Por su lado, asegura que es cierto que Maricarmen estuvo "sola mucho tiempo" [en su lucha por la vivienda] y que los únicos que no la dejaron sola fueron las personas del Sindicato de Inquilinas: "A Maricarmen la dejó sola el conjunto del Estado y de las administraciones públicas".

Ahora bien, dicho esto, añade Monrosi: "Hoy tenemos a organizaciones políticas que no secundan un minuto de silencio, tenemos a organizaciones políticas en cuyo seno se insulta a Maricarmen, tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid que frivolizó con el desahucio de Maricarmen, a partidos llamando 'Morocarmen' a Maricarmen y a partidos políticos que, además, en el Congreso de los Diputados vota en contra de políticas que impiden que lo de Maricarmen pueda volver a ocurrir".

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