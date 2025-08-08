Monrosi, tajante sobre Jumilla: "Les estamos negando la posibilidad de ser ciudadanos y expresarse de la forma que quieran"

El periodista José Enrique Monrosi ha subrayado la "hipocresía" que se está produciendo en esta localidad murciana, donde exigen a los musulmanes que se "integren" mientras les "niegan el derecho a existir".

José Enrique Monrosi ha indicado que lo que está ocurriendo en Jumilla hace referencia a la idea "tan antigua del fascismo español de decir lo que es y lo que no es España".

"Es la idea tan pequeña de pensar que España tiene que ser blanca, cristiana y heterosexual", ha destacado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha querido subrayar la "hipocresía" que cree que se está produciendo al exigirle a los musulmanes que hay en dicha comunidad murciana que se integren mientras "les negamos el derecho a existir".

"Esto ya no va de personas migrantes a las que les damos la capacidad de acogida o relacionamos con delincuencia", ha recalcado, indicando que lo que estamos haciendo es negarles "la posibilidad de ser ciudadanos" y poder expresarse en la cultura y religión que quieran.