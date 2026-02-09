la resaca electoral
Monrosi, sobre los resultados en Aragón: "La ultraderecha franquista arrasa con la complicidad por omisión de todos"
En Al Rojo Vivo, el periodista describe un escenario en Aragón donde "el PSOE ni siquiera compite en feudos que antes eran suyos" y lanza una dura crítica a la izquierda: "Van a lo suyo, celebrando victorias mínimas".
Tras los resultados de las elecciones en Aragón, el periodista de 'eldiario.es'José Enrique Monrosi considera que hay una conclusión clara: "Feijóo no tira ni aunque se hunda el PSOE". A su juicio, se trata de una evidencia ya detectada en anteriores convocatorias y en las encuestas, y que ahora "se constata en Aragón".
Monrosi describe además un escenario en el que "el PSOE ni siquiera compite ni sale a dar la batalla en feudos que hace poco tiempo eran suyos". En ese contexto, apunta a una posible estrategia de Pedro Sánchez, que podría intentar aprovechar "los pactos indominables" que previsiblemente se verán entre PP y Vox para movilizar al electorado de izquierdas de cara a las elecciones generales.
Por último, lanza una dura crítica al conjunto de la izquierda: "Las izquierditas van a lo suyo, pendientes de si la de al lado saca uno más o uno menos para celebrar victorias mínimas, mientras la ultraderecha franquista arrasa con la complicidad por omisión de todo el mundo".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.