Monrosi: "Que la alternativa sea la barbarie de los fascistas de Abascal o la gestión de la DANA y las residencias es lo que sostiene esta legislatura, convertida en una inmundicia"

Tras los escándalos que rodean al PSOE, el periodista José Enrique Monrosi reflexiona sobre la presente legislatura que se ha convertido, asegura, en una "inmundicia". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Tras el terremoto político de los últimos días dentro del PSOE, con la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo y, especialmente con la gestión del ya llamado 'caso Salzar', miembros de la dirección, diputados y cargos orgánicos del partido reconocen el abatimiento que existe en el partido y que es imposible taponar los escándalos que sacuden a la formación. Muchos socialistas temen ya un "fin de ciclo" de Sánchez.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, reflexiona sobre la "insoportable etapa política" que estamos viendo ahora mismo en España. Asegura así el periodista que podríamos resumirla de este modo: "Sería una dicotomía entre la inmundicia y la barbarie".

Esto es, "solo la alternativa que hay a la inmundicia en que se ha convertido esta legislatura, que no va de otra cosa que intentar salvar al día siguiente el escándalo de turno del PSOE, sea la barbarie de los de Disenso, Revuelta, de los fascistas de Abascal, de la gestión de la DANA y las residencias en la Comunidad de Madrid o de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, es lo único que mantiene en pie esta legislatura", explica y reflexiona Monrosi. En el vídeo podemos ver completa esta intervención.

