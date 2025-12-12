Maestre, sobre la entrevista de Yolanda Díaz: "Es arriesgado decir que hay que cambiar el Gobierno de arriba a abajo"

El periodista y escritor Antonio Maestre valora la entrevista de Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo y analiza las implicaciones de sus palabras sobre la necesidad de un cambio profundo en el Gobierno. En el vídeo, los detalles.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en su entrevista con Al Rojo Vivo, ha pedido a Pedro Sánchez un cambio profundo en el Gobierno: le exige reformular "radicalmente" el Gobierno. "Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar (...) Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros".

Ahora bien, según el periodista y escritor Antonio Maestre, hay algo de arriesgado en estas palabras: "A mí se me ocurren varias preguntas, ¿qué partes o qué miembros del Gobierno considera responsable de lo que está pasando? A priori salen dos nombres", destaca Maestre: "El de Pilar Alegría, por su reunión con Salazar, y María Jesús Montero, por su nombramiento de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (...) Es por ello que tendría que poner sobre la mesa a quién se refiere".

De este modo, insiste Maestre en que decir esto "es un poco arriesgado, porque claro, ¿quién sería el máximo responsable de lo que está ocurriendo?", pregunta. "El máximo responsable sería el presidente del Gobierno", responde el periodista.

Por ende, "justificar o cesar, por ejemplo, que salga Montero por haber nombrado a alguien de SEPI y no pensar que Sánchez es responsable por haber nombrado a todos, es arriesgado", remata.

