José Enrique Monrosi ha analizado la nueva vuelta a España y huida de Carles Puigdemont. El expresident catalán regresó a Barcelona el mismo día en el que Salvador Illa fue investido president de la Generalitat y, tras realizar un multitudinario discurso, regresó a Waterloo sin que las autoridades consiguiesen localizarle antes para detenerle.

El periodista ha señalado que Puigdemont "no es David Copperfield", destacando que si no se le detuvo es porque "no hubo interés en ello". Monrosi ha asegurado que los Mossos d'Esquadra tienen "recursos suficientes" para haber podido hacerlo, señalando que lo que ocurrió es que hubo "falta de voluntad" en arrestarlo.

Además, ha reconocido que le parece que la rueda de prensa de los Mossos solo incide en "el ridículo de los cuerpos", explicando que no pueden aludir a que era una "operación complicada" teniendo en cuenta que el expresident catalán anunció qué día viajaría a España, a qué hora y dónde estaría.