El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha negado que existiera un pacto entre los Mossos d'Esquadra con Carles Puigdemont para huir tras su vuelta a Cataluña. En una rueda de prensa ha asegurado que tuvieron serias dificultades para poder ejecutar su arresto ya que "una masa de personas no nos dejó acceder a él".

"Fue acompañado de cargos públicos con la voluntad de dificultar su detención. En ningún momento se ha negociado la detención de Carles Puigdemont", ha asegurado. Por otro lado, ha explicado que los Mossos llevaban estudiando los posibles escenarios desde hace unas semanas y que la situación era "incierta".

"El discurso fue muy corto, menos de cuatro minutos, entonces abandonó el escenario. Los agentes se acercaron, pero una masa de personas hicieron un muro y no nos dejaron acceder, además todo pasó muy rápido. El señor Puigdemont se fue a una carpa y se pusieron un gorro de paja", ha asegurado. También ha indicado que se procedió a la persecución del vehículo, pero no pudieron detenerlo.

Sallent ha manifestado que el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra es que se "celebrase la investidura de Salvador Illa" con total normalidad y se tomaron las decisiones para que se llevase a cabo el pleno sin problemas aparentes. Además, ha recalcado que se han detenido a dos agentes, uno de ellos el titular del coche en el que huyó el expresident y otro que se encargó de escoltarle hasta el vehículo.

Sobre el mismo tema, Sallent ha calificado de "deplorable e inaceptable" la actuación de los dos detenidos y que "no solo dificultaron la detención, sino que pusieron dificultad a sus compañeros. No merecen vestir nuestro uniforme". Para concluir, ha explicado que se cumplió la "garantía de orden público" a pesar de no conseguir la detención y que se deberá hacer un "análisis interno" sobre la actuación policial.