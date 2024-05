José Enrique Monrosi ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Un discurso en el que el presidente del Gobierno ha animado a las empresas a "mejorar las condiciones laborales y salariales" y les ha pedido ayuda para "mejorar la vida de la gente".

"El camino correcto es este", ha asegurado Monrosi. El periodista ha explicado que si hay algún problema en España es el de la desigualdad. "Los trabajadores, pese a tener trabajos dignos, son pobres", ha advertido, indicando que por esta razón es necesario aumenta los derechos laborales.

Sin embargo, ha reconocido que no cree que deje de haber personas pobres en España si no se soluciona el principal problema económico que tiene el país: "la vivienda". "A esto el Gobierno todavía no le ha metido manos", ha lamentado.