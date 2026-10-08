Monrosi, tras la muerte de Maricarmen: "Desde algunas plataformas que no tienen nada que ver con el periodismo han intentado ensuciar la vida de una mujer desahuciada"

El periodista de elDiario.es critica a todas aquellas que han deshumanizar a Maricarmen, la mujer de 87 años que se ha convertido en todo un símbolo de la lucha por la vivienda.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, quiere ser sincero y admite: "Yo sí creo que a Maricarmen la han matado. Hoy está muerta y podría no haberlo estado. Ya es una casualidad que una señora que gozaba de un estado de salud razonable durante los últimos años, a los 14 días exactamente de ser desahuciada de su casa y de haber sido expuesta al sufrimiento que ha sido expuesta, ya no pueda más y fallezca".

Ahora bien, "¿quién la ha matado?", pregunta Monrosi, contestando él mismo: "Seguramente sí es injusto señalar solo a un responsable, que cada uno se responsabilice de su parte, que son muchos. Desde luego con este sistema absolutamente salvaje y cruel tampoco era obligatorio echarla de su casa como la echaron los salvajes y los carroñeros de Urbagestión".

Por otro lado, el periodista quiere criticar también a aquellas plataformas mediáticas que dicen hacer periodismo por cómo han tratado a Maricarmen: "Ha habido un montón de mala gente, desde algunas plataformas mediáticas que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo, aunque se envuelvan en la bandera del periodismo, se han dedicado a intentar enmierdar y ensuciar la vida de una señora desahuciada de 87 años".

"Gente que luego pega carreras para besarle los pies en las peregrinaciones al papa y que va los domingos a misa de manera escrupulosa. Una parte se ha dedicado a intentar echar por tierra la figura de Maricarmen".

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