Monrosi: "No hay nada más lamentable que el manoseo partidista de la situación de menores sin acompañamiento que llegan al país"

El periodista ha pedido parar de usar a personas "que no tienen nada" e intentar dibujarlo como un problema logístico cuando no lo es. "Me paree nauseabundo", ha admitido, lamentando que se haga un uso partidista.

José Enrique Monrosi ha confesado que hay pocas cosas que le parezcan más lamentables de la política actual como el "manoseo partidista de la situación de menores sin acompañamiento" que llegan a nuestro país.

El periodista ha recordado que muchos de esos niños huyen de situaciones dramáticas como guerras, hambrunas o persecuciones. "Muchos han perdido a su familia. Estamos en la obligación de darles una acogida digna", ha defendido.

De esta forma, ha confesado que le parece ridículo que alguien intente hacernos creer que acoger a cientos de chavales en un continente como Europa "que somos uno de los focos de mayor prosperidad del planeta", supone un "problema logístico".

"Hemos demostrado que no es cierto con la acogida de la noche a la mañana de decenas de miles de refugiados ucranianos", ha destacado.

Por tanto, ha señalado que se está haciendo un uso "partidista deplorable y lamentable" de esta situación. Monrosi ha pedido que se pare con el "uso de personas que no tienen nada" y de intentar dibujarlo como un problema logístico cuando no lo es. "Me parece nauseabundo", ha zanjado.