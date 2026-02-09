Carlos Cué señala lo "injustificable" de estas elecciones en Aragón por no tener Presupuestos: "Alegría le dijo a Azcón que se los aprobaba y aun así las convocó"

El periodista Carlos E. Cué, de El País, analiza y reflexiona en este vídeo la estrategia de Jorge Azcón de adelantar las elecciones en Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anticipó elecciones en Aragón, al igual que hizo María Guardiola en Extremadura, por no alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos. Ambos, además, no superaron las expectativas y se quedaron lejos de la mayoría absoluta, y tienen que depender aún más de Vox. Guardiola perdió votos, pero ganó escaños (por la baja participación), y Azcón perdió dos escaños y también porcentaje de votos.

Tras el resultado en Aragón, Carlos E. Cué periodista de El País, se pregunta: "Y entonces, ¿qué pasa ahora si Azcón no consigue Presupuestos este año, que es una cosa bastante factible, porque Vox, que le pedía unas cosas antes, ahora le va a pedir más todavía? (...) Si no se ponen de acuerdo, van a elecciones el año que viene y el año siguiente y el año siguiente...".

Es por ello que, según Cué, "hay que compensar la lógica democrática de que cuando no tienes Presupuestos no puedes seguir, no puedes seguir en el poder, con la lógica absurda de la multiplicación de elecciones en España".

Además, subraya el periodista un elemento más que hace que estas elecciones sean "totalmente injustificables": "Pilar Alegría, para no irse a elecciones, porque obviamente al PSOE le venían mal, le dijo a Azcón: 'negociemos, estoy dispuesta a apoyarte en los Presupuestos'". Sin embargo, Azcón prefirió ir a elecciones, "para hacer Presupuestos con Vox, que es el mismo que no le aprobó los Presupuestos", concluye y critica Cué.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.