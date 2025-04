Monrosi explica por qué el PP se ha alineado con Sánchez contra Trump y sus aranceles: "No tenía margen de maniobra"

Tras los aranceles de Trump, "tenemos a la CEOE sentada en la Moncloa negociando con el Gobierno medidas directas para proteger a las empresas. ¿Tiene margen Feijóo para desmarcarse de eso? Creo que no", analiza en este vídeo el periodista.

Los aranceles de Trump han puesto de acuerdo a los principales partidos de España, PP y PSOE que parecen acercar posturas. Tanto es así que Alberto Núñez Feijóo dijo que Pedro Sánchez "había acertado" en la decisión de reunirse con los grupos sociales y económicos, con los que el presidente del Gobierno habló este miércoles anticipándose al anuncio de los aranceles de Trump. Igualmente, Sánchez anunció, para hacer frente a éstos, un plan de 14.100 millones para proteger la economía española.

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, se muestra un tanto escéptico y bromea con esta alianza repentina entre ambos partidos: "Entiendo que en estos tiempos que afrontamos de política de eslogan, de tuits, zacas y de ningún tipo de entendimiento, casi ni de respeto, por las ideas o los discursos del rival, nos emociona y entusiasma este acercamiento. Hemos escuchado, incluso, al líder de la oposición conjugar el verbo 'acertar' para dirigirse al presidente del Gobierno... Pero creo que esa emoción habría que echarla al sueño si analizamos bien la situación política".

Así, explica el periodista que el PP no tenía mucho margen de maniobra. Esto es, según Monrosi, o el PP se posiciona con Vox (el único que apoya a Trump) porque está acorralado por la necesidad de seguir firmando pactos con Vox (la única fuerza en apoyar a Trump) en las comunidades autónomas, o bien, hace lo evidente: "Tenemos a la CEOE sentada en La Moncloa negociando con el Gobierno medidas directas para proteger a las empresas. ¿Tiene margen Feijóo para desmarcarse de eso? Yo creo que no (...) Feijóo no tiene margen ahora para ponerse en contra de los agricultores ni de los sectores afectados", afirma Monrosi. En el vídeo podemos completo su análisis.