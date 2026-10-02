Aitor Garriga confirma que desde Junts "están más que preparados" para ir a unas elecciones generales anticipadas: "No tienen miedo"

El director de comunicación Aitor Garriga explica por qué Junts ha votado que no al decreto de vivienda y revela además que, desde hace mucho, el partido independentista "no tiene miedo" a una convocatoria electoral.

Finalmente, Junts per Catalunya votará que no a los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros este martes. El PNV había dado ya su aprobación al primero de ellos, por ende, con esta negativa de Junts, no se aprobará ninguno de los dos decretos de vivienda.

El director de comunicación Aitor Garriga explica el porqué de este voto negativo: "Nos encontramos en una disyuntiva un poquito extraña. Llevamos mucho tiempo en el que no solo con las políticas de vivienda, también con otras políticas, en las que estamos dividiendo el Congreso de los Diputados y al resto de la ciudadanía entre 'buenos y malos', cuando en realidad la propuesta tendría que ser que hay gente útil y hay gente inútil".

Y dicho esto, Garriga afirma: "Creo que se han manifestado bastante inútiles las políticas de vivienda, pero también los reales decretos que ahora mismo se están sometiendo a votación. Y Junts per Cataluña considera que estos reales decretos son unos decretos 'nini', ni protegen a la gente de los fondos buitre, ni protegen a los pequeños propietarios, que a su vez es proteger también a los inquilinos, y por tanto, si tenemos un truño, que por mucho que lo perfumes con la colonia más cara, Junts per Catalunya dice: 'Nosotros tenemos un compromiso, que es el del rigor, el de hacer las cosas bien, y no lo vamos a votar'".

Por otro lado, Garriga confirma la información que tiene el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, sobre un posible adelanto electoral: "A mí me han contado que desde el Gobierno a la alta dirección de Junts per Catalunya, en las últimas horas se les "ha amenazado", entre comillas, con ir a elecciones anticipadas si no votaban el decreto. ¿Es cierto que unas elecciones preocupan a Puigdemont?".

La información la confirma Garriga, pero añade que Junts "no tiene miedo" a unas elecciones y así lo argumenta: "Junts per Catalunya tiene su director de campaña y su equipo de campaña para las elecciones municipales, pero también para las elecciones del Congreso, decidido desde hace muchísimo tiempo".

Por tanto, "están más que preparados para ir a elecciones y reclamar el voto de toda aquella gente que en Cataluña se está sintiendo no solo bien representada, sino mejor representada que nunca, gracias a esta posición de Junts per Cataluña", añade y concluye Garriga.

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