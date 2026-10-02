Emilio Delgado responde a Ayuso: "Esto no va de comunismo y libertad, va de España o buitres"

El coportavoz de Más Madrid responde a la presidenta madrileña y rechaza que el debate sobre la vivienda pueda reducirse a una disyuntiva ideológica, mientras reclama limitar la especulación y facilitar el acceso a un hogar.

"Comunismo o libertad". Con este mensaje, Isabel Díaz Ayuso ha entrado de lleno en el debate sobre la vivienda, coincidiendo con la votación en el Congreso de los dos decretos impulsados por el Gobierno. La presidenta madrileña ha defendido que esa es la batalla que, a su juicio, se libra actualmente en España.

Ayuso ya había utilizado este mismo argumento en la Asamblea de Madrid, donde volvió a cargar contra las medidas del Ejecutivo: "Es lo que están haciendo ustedes. Hundir a propietarios, a personas inocentes, promoviendo la lucha de clases y el comunismo. Comunismo o libertad, que el lema tan certero volverá a estar de moda. [...] Sométanse, señores socialistas, a las reglas democráticas del juego, sométanse al veredicto de las urnas y a la separación de poderes. Insisto: o comunismo o libertad".

Las palabras de Ayuso han provocado la reacción del coportavoz de Más Madrid Emilio Delgado, que rechaza trasladar el debate sobre la vivienda al eje de "comunismo o libertad" y plantea el problema en otros términos.

"Esto no va de comunismo y libertad. Esto va de España o buitres. Va de proteger a los españoles y a las españolas o favorecer la especulación", ha defendido Delgado en Al Rojo Vivo.

El coportavoz ha apelado además al mandato constitucional sobre el acceso a la vivienda y la lucha contra la especulación: "La Constitución española es muy clara. Los poderes públicos tienen la obligación de promover el uso del suelo para impedir la especulación y facilitar el acceso a la vivienda".

A partir de ahí, Delgado ha cuestionado la política de vivienda mantenida durante décadas por los principales partidos. "Durante décadas, el Partido Popular y también el Partido Socialista han compartido una idea: que no había que regular nada porque esto es un mercado libre", ha señalado.

En su opinión, esa falta de regulación ha contribuido a agravar el problema del acceso a la vivienda. "Esa idea nos lleva a un nivel de violencia inmobiliaria y de exclusión habitacional que hace que muchas personas entiendan que si fraccionan su casa en diez habitaciones ganan muchísimo más", ha afirmado.

Delgado también ha criticado los argumentos que, según él, se utilizan cada vez que se plantea una regulación. "Cada vez que se intenta regular algo, se hunde un mercado, según la derecha. Se va a hundir el mercado por subir el salario mínimo y va a haber cierres patronales. No ha habido absolutamente nada. La gente gana más dinero", ha sostenido.

Y ha recurrido a otros ejemplos para defender su posición: "Si prohibimos fumar en los bares, se va a hundir la hostelería. Mentira. Y si queremos regular algo que evidentemente hay que regular porque está generando sufrimiento a millones de españoles, entonces se va a producir la hecatombe".

En este punto, Delgado ha defendido que las medidas de protección del alquiler no tienen por qué perjudicar a los pequeños propietarios. "Secuestran a los pequeños caseros y dicen: '¿Es que vais en contra de esta gente?'. Es al revés. Al pequeño casero le interesa que su inquilino pueda pagar el alquiler, que es algo que ya no está sucediendo", ha argumentado.

El coportavoz también ha cuestionado las fuertes subidas de los alquileres cuando se renuevan los contratos. "Lo que no podemos permitir es que cada cinco años haya un cambio de alquiler y te suban exponencialmente 500 o 600 euros", ha afirmado.

Delgado ha defendido además la posibilidad de establecer contratos de alquiler de duración indefinida, con mecanismos que permitan al propietario recuperar la vivienda en determinadas circunstancias. "Con el alquiler indefinido, que funciona en media Europa, el casero puede recuperar la propiedad en caso de impago, en caso de destrozos, en caso de que lo necesite él o uno de sus descendientes. No hay ningún problema ahí", ha señalado.

Su argumento final se centra en la desigualdad entre quienes tienen acceso a una vivienda en propiedad y quienes deben destinar una parte creciente de sus ingresos al alquiler.

"Lo que no podemos permitirnos es una sociedad fraccionada en dos, en la que dos niños que nazcan en el mismo momento, que se esfuercen igual, que trabajen en lo mismo, uno tenga la vida solucionada porque ha heredado una vivienda y el otro tenga que dedicar el 60 o 70% de su sueldo a procurarse un techo", ha concluido.

Delgado ha reconocido, no obstante, que los decretos sometidos a votación no resolverían por sí solos la crisis de vivienda: "Estos decretos no iban a solucionar el problema de la vivienda, pero sí que eran parte de la solución".

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