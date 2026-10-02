Emilio Delgado, contra Junts: "Son los mismos que apaleaban, indignados, en 2011 y los mismos que destrozan las esperanzas de los indignados ahora en 2026"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, señala que no le sorprende para nada que Junts per Catalunya haya tumbado los dos reales decretos de vivienda.

Este pasado jueves por la noche, a escasas horas de la votación de este viernes, Junts per Catalunya adelantaba ya su voto en contra de los decretos de vivienda del Gobierno. Sin su voto a favor, ni su abstención, por tanto, no saldría adelante ninguno de los dos.

A Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, no le sorprende en absoluto el voto de Junts (como recuerda Antonio García Ferreras, Junts es un partido conservador de derechas), pero sí le "indigna", admite.

"No me sorprende, me indigna, pero no me sorprende: "(Junts) son los mismos que apalean, indignados, en 2011 y son los mismos que destrozan las esperanzas de los indignados en 2026", afirma Delgado.

"La derecha catalana, como la derecha española, enarbola mucho la bandera, pero luego le dan con la bandera a su propia gente. Porque no nos equivoquemos, lo que está pasando en la acampada no interpela solo a la izquierda, en estos decretos se contemplaba la posibilidad de dejar de pagar el IBI y la comunidad, por ejemplo", añade Delgado.

Por ende, remata: "No me creo que todos los que se benefician de dejar de pagar el IBI y la comunidad cuando son inquilinos, que me parece un atraco, sean solo de izquierdas. Es que ahí habrá mucha gente que vote a Junts o que vote al PP. Yo creo que va mucho más allá de lo que está sucediendo en Sol, que hay mucha gente que no tiene por qué haber votado a la izquierda, pero que iba a contemplar con mucha esperanza la posibilidad de poder tener un desahogo".

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