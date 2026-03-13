Monrosi desmiente a aquellos que dicen que en las guerras perdemos todos: "Es constatable que en cada crisis hay unos pocos que se llenan el bolsillo"

El periodista José Enrique Monrosi reflexiona a propósito de la guerra en Irán: "Si las guerras la perdiese todo el mundo, no habría guerras. En la guerra hay unos cuantos que ganan". En el vídeo, todos los detalles.

La guerra de Irán y las consecuencias económicas ya se están notando. Con este escenario, el periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', quiere hacer una reflexión, a menos de que se cumplan ya dos semanas desde que EEUU e Israel atacasen a Irán.

"Me estoy acordando estos días de una polémica muy interesante que hubo hace una semana respecto a unas jornadas en Sevilla sobre la Guerra Civil, que se titulaba: 'La guerra que perdimos todos'. Con la polémica añadida que se suscitó el desmarque de aquellas jornadas de David Uclés", recuerda Monrosi, celebrando el nombre del escritor.

De forma irónica, subraya Monrosi que eso de "la guerra que perdimos todos", es una frase que "queda genial en tazas y en camisetas, pero que no es verdad": "Si la guerra la perdiese todo el mundo, no habría guerras. En la guerra hay unos cuantos que ganan. Y por eso, entre otras cosas, estamos asistiendo a la guerra que hay ahora en Irán", asegura contundente el periodista y señala unas palabras de la comandante Zaida Cantera: "Es constatable que en cada crisis de este tipo hay unos pocos que se llenan el bolsillo".

Por tanto, insiste el periodista en que "lo importante es poner el foco en quienes ganan y en quienes pierden, y ganan los de siempre. Hay familiares directos de Donald Trump ganando dinero con acciones en bolsa en la petrolera gracias a esta guerra. Y los grandes empresarios de este país y de otros países ganan mucho dinero con la guerra".

De este modo, pregunta: "¿Quién tiene que echar una mano en estas circunstancias: las arcas públicas para bajar impuestos y que dejemos de recaudar o quienes se llenan los bolsillos gracias a la guerra?".

"Creo que el gobierno ya tiene suficiente experiencia a lo largo de estas dos legislaturas sobre la gestión de crisis y ya sabe las medidas que han funcionado y las que no, y en eso también ha sido muy importante el papel del socio minoritario de la coalición", responde Monrosi. Y concluye: "Hacen falta ya medidas, pero no para que recaudemos menos dinero, sino para que los que siempre ganan en la guerra esta vez ganen un poquito menos".

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