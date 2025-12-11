Monrosi critica el modelo de privatización de la sanidad: "No va de que te atiendan mejor, va de que se enriquezcan unos pocos"

El periodista ha indicado que la sanidad no puede estar vinculada a que se gane "más o menos dinero" para que la prioridad sea la salud del paciente, dejando claro que, en caso contrario, se acaba convirtiendo en "cliente".

José Enrique Monrosi ha reaccionado al escándalo en el hospital de Torrejón destacando que esta es la constatación de que no es verdad lo que se ha intentado hacer ver en las últimas décadas de que la colaboración público-privada es "maravillosa" y lo que busca es "dar un mayor servicio".

"La gente no es tonta y se dará cuenta de que el negocio es simple", ha asegurado, indicando que esto no va de que te atiendan mejor. "Va de que se enriquezcan unos pocos", ha añadido.

El periodista ha criticado que ese enriquecimiento se produce en base a un derecho universal como es el del acceso a la sanidad pública, que es "incompatible con un negocio".

De esta forma, ha dejado claro que para que la prioridad sea la salud, no puede estar vinculada con "ganar más o menos dinero". En el momento en el que eso sucede, ha recalcado, el paciente se acaba convirtiendo en "cliente".

Monrosi ha finalizado advirtiendo de que lo que se está buscando es "desmantelar los servicios públicos" para que la gente no tenga más remedio que ir a lo privado.

