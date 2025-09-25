Monrosi, tras confirmar Pedro Sánchez que se presentará a las elecciones de 2027: "Es una decisión tomada y reflexionada en seno del PSOE"

El periodista José Enrique Monrosi informa sobre lo que ocurre en el PSOE tras la confirmación del presidente del Gobierno, en una entrevista para 'Bloomberg', de que será el candidato de su partido en las próximas elecciones. En el vídeo, los detalles.

Pedro Sánchez confirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027: "Lo he hablado con mi familia y mi partido", confesó el presidente del Gobierno en una entrevista en 'Bloomberg'. En el vídeo podemos ver algunas declaraciones del presidente.

Tras esta confirmación del presidente, el periodistaJosé Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', informa que aunque él ya lo había insuado ya en otras ocasiones, "de lo que sí tenemos información es que dentro del PSOE ha habido una reflexión de fondo sobre lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el adiós de Zapatero, una reflexión que el propio Sánchez ha compartido con Zapatero. Y la conclusión es que aquello le salió muy mal al PSOE".

Esto es, según detalla el periodista, cuando Zapatero convocó aquellas elecciones generales (las de 2011) sabía que las iba a perder y todo el mundo cree que hubiera sido mejor para la transición del PSOE que hubiera sido Zapatero quien se hubiera presentado, aunque las perdiese, para dar paso a "un proceso un poco menos cruento que el que se produjo".

En estos momentos, "es una decisión tomada y reflexionada en el seno del PSOE que, sean cuáles sean las circunstancias, el candidato [para las próximas elecciones generales] va a ser Pedro Sánchez", asegura Monrosi, apostillando que ya veremos si las elecciones son en 2027 porque "hay gente que está señalando que las elecciones serán precisamente cuando ocurra lo contrario: cuando a Sánchez y a la izquierda le vaya mejor, si es que consigue remontar el vuelo en los próximos meses". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.