Valdivia: "El señor Fernando Clavijo tiene un problema y es que ha quedado retratado en cuatro días"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha respondido con dureza a las acusaciones de Fernando Clavijo contra el Gobierno, acusándole de "mentir" y asegurando que el presidente canario ha quedado "completamente retratado".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'infoLibre' Antonio Ruiz Valdivia ha cargado con dureza contra Fernando Clavijo por su actitud tras el operativo del desembarco del crucero afectado por hantavirus en Tenerife.

Después de que el dispositivo se desarrollara con éxito y recibiera reconocimiento internacional, Clavijo ha vuelto este miércoles al Parlamento de Canarias —a petición propia— para mantener sus críticas contra el Gobierno de España. Durante su intervención, acusó al Ejecutivo central de actuar con "arrogancia, prepotencia, caciquismo" y de "ocultar información", insistiendo en una versión de los hechos que sigue generando polémica.

En respuesta, Antonio Ruiz Valdivia fue especialmente contundente: "Lo que ha quedado demostrado es que es un mentiroso, porque dijo que no tenía contacto con el Gobierno cuando ya había varias llamadas de la ministra de Sanidad. Estamos hablando de un dirigente autonómico que llega a reuniones utilizando inteligencia artificial para afirmar que las ratas nadan. Ese es el nivel del señor Clavijo".

El periodista también subrayó que organismos internacionales y autoridades de referencia habían respaldado la actuación española: "Quizá, antes de dar un discurso en el Parlamento, sería mejor escuchar a la Organización Mundial de la Salud, a la Unión Europea, a la ONU e incluso al Papa, que ha agradecido la labor realizada por España".

Ruiz Valdivia cerró su análisis con una conclusión demoledora sobre el presidente canario: "El problema del señor Clavijo es que ha quedado completamente retratado en apenas cuatro días".

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