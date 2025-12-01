Mónica García, sobre el caso Koldo: "El día que se demuestre que puede afectar al PSOE, seremos contundentes"

Los detalles La ministra de Sanidad ha indicado que se basarán en los datos que se vayan conociendo para "tomar decisiones". "No vamos a tomarlas en base a la charlatanería del PP", ha destacado.

Mónica García ha reaccionado a la entrada en prisión de José Luis Ábalos, calificando la situación de "drama" para el PSOE. Aunque ha condenado la corrupción, ha subrayado que en política predominan las personas honestas. García ha afirmado que, con los indicios y pruebas actuales, apoyarán que Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García enfrenten la justicia. Ha criticado al PP por intentar desviar la atención de su propia corrupción y mala gestión. Sobre las explicaciones de Pedro Sánchez, considera que, por ahora, son suficientes y que las decisiones se basarán en datos, no en "charlatanería". García ha enfatizado que el Gobierno sigue trabajando para el progreso del país.

Mónica García ha reaccionado a la entrada en prisión de José Luis Ábalos, destacando que lo que está ocurriendo con él, con Santos Cerdán y Koldo García es un "drama" para el PSOE.

Sin embargo, ha pedido poner las cosas en su sitio. "Malditos sean todos los corruptos de este país", ha destacado, dejando claro que, pese a esto, en política son muchas mas las personas "honestas" que las corruptas.

De esta forma, ha dejado claro que con los indicios y pruebas contra ellos tres, se posicionarán para que "vayan a la cárcel y caiga el peso de la ley" sobre ellos. "Vamos a ser implacables con la corrupción", ha defendido.

Un momento que ha aprovechado para señalar que el día que se demuestre con pruebas fidedignas que este caso puede afectar al PSOE, "serán contundentes". Mientras tanto, ha explicado que no van a "hacerle el juego" al PP en sus intentos por "tapar su incompetencia, su mala gestión y su propia corrupción".

En cuanto a las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre este asunto, Mónica García ha asegurado que para ellos, por ahora, son suficientes. "Cuando vayamos sabiendo los datos, nos iremos basando en ellos para tomar decisiones", ha añadido, recalcando que no las tomarán en base a la "charlatanería del PP ni a los intentos de defensa de los tres condenados".

"Siendo conscientes de la gravedad del asunto, tenemos un Gobierno honesto que sigue trabajando", ha destacado, indicando que van a seguir gobernando para que el país avance.

