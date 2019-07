Todo apunta a que Cayetana Álvarez de Toledo será elegida la nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso. Esta diputada ha protagonizado varias polémicas por sus declaraciones al hablar de Manuela Carmena, Alfredo Pérez Rubalcaba o sobre las agresiones sexuales.

La 'popular' arremetió contra Manuela Carmena, acusándole de "hacer crecer la política del rencor disfrazada de causas morales". "Esta entrañable abuelita es la misma que defendía negociar con ETA", aseguró tras tildar su política de "senil". Unas declaraciones a las que la exalcaldesa de Madrid respondió desde Al Rojo Vivo con rotundidad: "Qué ignorante y qué equivocada".

Pero estas no han sido las únicas declaraciones polémicas de Álvarez de Toledo al dirigirse a un político. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba falleció a causa de un ictus, la diputada del PP dijo que el socialista "no derrotó a ETA" y que se había "construido una ficción colectiva" en torno a su obra.

Además, durante el debate que organizó TVE con representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, ERC y PNV antes de las elecciones, Cayetana Álvarez de Toledo señaló que "un silencio no es necesariamente un 'no' en relaciones entre hombres y mujeres". ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?", preguntó la 'popular' al resto de las presentes. Entonces, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, le dijo "no es no".