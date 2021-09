El ministro de Cultura y exlíder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, cree que la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña ha llegado a su fin.

Así lo ha expresado el mandatario este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha recogido el hilo de las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix, Bolaños, en las que auguraba que el procés "está acabando y se abre una nueva etapa".

"El procés, tal y como lo entendíamos hasta hace poco, se ha acabado", ha lanzado Iceta en la entrevista, incidiendo en que, en estos últimos años de auge del independentismo, el procés "ha vivido diversas etapas e incluso mutaciones". Sin embargo, matiza el ministro, hay un conocimiento cada vez más extendido de que la vía unilateral no tiene recorrido y que, por lo tanto, solo hay una vía abierta: la del dialogo", asevera.

No obstante, a pesar de que el dirigente valora que se hace una nueva fase en la resolución del conflicto catalán por parte del Ejecutivo, también ha recalcado que ello no implica que el independentismo haya desaparecido de la noche a la mañana.

"No quiere decir ni que haya desaparecido el proyecto independentista ni que los independentistas se vean obligados a abandonar sus ideales. Pero el procés del tipo 'yo me lo guiso, yo me lo como', está acabado", ha sentenciado.