Miguel Sebastián, sorprendido por el acuerdo entre Irán y EEUU: "Irán sale mejor de lo que estaba antes de la guerra"

El profesor analiza el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y su impacto económico, destacando la reacción desigual de los mercados y advirtiendo de que, aunque el conflicto se cierre, sus consecuencias sobre inflación y precios aún no han terminado.

El profesor Miguel Sebastián ha analizado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos económicos, destacando el impacto inmediato en los mercados y la incertidumbre que aún persiste en algunos indicadores clave.

"Desde luego es muy buena noticia que haya un acuerdo. Incluso es sorprendente, porque creo que Irán sale mejor de lo que estaba antes de la guerra en términos estratégicos. Pero, en cualquier caso, es positivo que haya un entendimiento", ha dicho.

El profesor ha explicado que los mercados han reaccionado de forma desigual: "El petróleo sí lo ha recogido parcialmente y está en torno a los 83 dólares, aunque todavía lejos de los 70-75 que había antes de la crisis. En cambio, el gas ha bajado a unos 44 euros el megavatio hora, pero sigue lejos de los 30-35 previos".

Sebastián ha señalado también que otros indicadores no reflejan aún el efecto del acuerdo: "Ni el bono estadounidense, que es clave porque influye en las hipotecas, ni otros activos han incorporado todavía esta bajada de tensión".

En el caso de España, ha apuntado a la inflación como un elemento de preocupación: "El último dato del IPC fue malo, con la inflación subyacente en el 3%. Aún no se nota el impacto del conflicto en los precios, aunque el componente energético podría mejorar con la caída del petróleo".

Y ha concluido con una advertencia: "El conflicto se da por terminado, pero las consecuencias económicas no".

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