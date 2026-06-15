Miguel Sebastián responde al PP tras sugerir que le llamarán al Senado a comparecer: "¿Habrá también una comisión de las joyas? Encantado de comparecer"

Borja Sémper, portavoz del PP, ha asegurado que "no descartan" llamar al exministro Miguel Sebastián al Senado para que comparezca por la polémica de las joyas. En el vídeo, podemos ver la respuesta que da el exministro.

A propósito de las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, exmisnitro de su Gobierno, desveló en laSexta Xplica que aél le entregaron en un viaje a Arabia Saudí hasta tres piezas que decidió dejar en una vitrina en el Ministerio de Industria.

"Me parece intolerable que se diga que ahí puede haber cohecho. Es absoluto desconocimiento de cómo funcionaban los regalos de cortesía en los viajes internacionales y que es imposible rechazar esos regalos, incluso físicamente", afirma en Al Rojo Vivo dos días después de esta entrevista.

A raiz de esto, el PP, por voz de de Borja Sémper, visiblemente indignado, ha asegurado que no "descartan esa posibilidad" de llamar al exministro al Senado. Así, Sémper ha asegurado que le parece totalmente vergonzoso las explicaciones que dio el exministro Miguel Sebastián, simplemente para intentar quitar el foco de las informaciones tremendas que estamos conociendo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que ellos no van a entrar en este juego del despiste.

Ante la posibilidad de que le llamen al Senado, el exministro contesta tajante: "Encantado de comparecer. ¿En qué comisión de investigación estamos? ¿Va a haber una comisión de investigación también de las de las joyas? Pues encantado de comparecer".

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