Miguel Sebastián señala que la amenaza de Trump a España sobre la OTAN "no es creíble": "El tratado no lo permite"

El economista ha confesado que le parece "injusta" la crítica de Trump, indicando que no cree que ningún otro país de la OTAN haya tenido un "esfuerzo reciente" tan importante como el que ha hecho España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido "expulsar" a España de la OTAN tras negarse a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB. Una especie de amenaza que Miguel Sebastián ha dejado claro que no es "creíble" porque el tratado "no permite la expulsión".

"Lo mismo ocurre en la UE, donde no se puede expulsar a ninguno de sus miembros. Otra cosa es que se quieran ir de manera voluntaria como ocurrió con Reino Unido", ha explicado.

El economista ha confesado que le parece que la crítica que Trump hace al país es "injusta". "No le han dado bien los datos", ha señalado, recordando que España ha triplicado el gasto en Defensa desde el año 2019.

Además, desde el 2023, "lo ha duplicado". "No creo que haya ningún otro país de la OTAN que haya tenido un esfuerzo reciente tan importante como el que ha hecho España", ha recalcado.

En cuanto a las declaraciones que ha realizado diciendo que la economía española va bien por ellos, Miguel Sebastián ha dejado claro que se trata de una afirmación "absurda". A pesar de que es cierto que dependemos del entorno internacional a la hora de que nos vaya bien o mal, lo que impacta en España la economía americana es "mucho menos" de lo que lo hacen otros países.

