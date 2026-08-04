Miguel Sebastián, sobre los precios del petroleo: "Los mercados ya no se creen a Donald Trump"

El profesor asegura en Al Rojo Vivo que los mercados "ya no se creen a Donald Trump" tras su último ultimátum a Irán. El economista explica por qué el petróleo sigue cayendo y valora el récord histórico del Ibex 35 al superar los 20.000 puntos.

Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha analizado en Al Rojo Vivo el último giro de Donald Trump respecto a Irán. El presidente estadounidense ha vuelto a lanzar un ultimátum a Teherán y ha asegurado que le da una "última oportunidad", pero el mercado del petróleo apenas ha reaccionado: el barril de Brent continúa cotizando en torno a los 81 dólares, muy lejos de las fuertes subidas que provocaron anteriores crisis en Oriente Próximo.

Para Sebastián, la explicación es clara: "Los inversores han dejado de creer en las amenazas de Trump".

"Yo creo que los mercados ya no se creen a Donald Trump. Han sido demasiadas amenazas, demasiados sustos y, al final, han dejado de darles credibilidad", ha afirmado.

No obstante, el economista ha advertido del riesgo de que esa falta de reacción acabe volviéndose en contra de los mercados. "Podemos estar ante el cuento del lobo. Que un día sí se produzca un conflicto a gran escala y pille a todo el mundo por sorpresa", ha señalado.

A su juicio, los operadores no contemplan por ahora una escalada que comprometa el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, una infraestructura clave para el suministro mundial de petróleo. "El mercado no cree que vaya a haber una escalada del conflicto que termine bloqueando el suministro mundial de petróleo. Por eso estas amenazas no resultan creíbles", ha explicado.

Sebastián también valoró el buen momento de la Bolsa española después de que el Ibex 35 alcanzara por primera vez en su historia los 20.000 puntos. El economista considera que este hito refleja la confianza de los inversores en la economía española.

"Es una muy buena noticia porque la bolsa refleja el sentimiento de los inversores sobre la economía y eso acaba traduciéndose en inversión productiva", ha explicado.

Además, ha recordado que el mercado español había quedado rezagado respecto a otras bolsas internacionales y que esta recuperación también tiene efectos positivos sobre el consumo. "Quienes tienen acciones ven aumentar su patrimonio y eso suele impulsar el gasto. Aunque la bolsa siempre es muy volátil y puede dar muchos sustos, la tendencia de fondo es claramente positiva", ha concluido.

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