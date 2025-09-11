en al rojo vivo
Miguel Sebastián, sobre el atentado en Utah: "Fue algo muy planificado. Lo que más me preocupa es que esto forme parte de un plan"
El profesor ha advertido en Al Rojo Vivo que el atentado en Utah, perpetrado por un francotirador con un plan de fuga, evidencia "un nuevo fracaso del FBI" y podría formar parte de una estrategia más amplia en un Estados Unidos cada vez más desestabilizado.
El profesor Miguel Sebastián ha analizado en Al Rojo Vivo el asesinato de un activista ultra en Utah, un crimen que, según ha explicado, "ha estado muy bien diseñado: un francotirador, un tiro preciso y un plan de fuga perfectamente calculado". Para él, la planificación demuestra que no se trató de un hecho aislado ni improvisado.
Sebastián ha advertido que lo más inquietante es que, además de mostrar "un nuevo fracaso del FBI en su obligación de proteger a los ciudadanos más expuestos a este tipo de atentados", el ataque podría ser parte de una estrategia mayor: "No quiero caer en la conspiranoia, pero lo hemos visto muchas veces en la historia, cuando un atentado así se utiliza para provocar una reacción planificada de la otra parte".
En ese sentido, ha subrayado que el contexto político y social en Estados Unidos hace aún más grave lo ocurrido. "Me preocupa muchísimo la deriva que está tomando Estados Unidos", ha concluido.