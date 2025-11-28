Miguel Sebastián admite que la entrada en prisión de Ábalos no le ha sorprendido: "El mazazo me lo llevé hace un año cuando supe de sus actividades"

El profesor y exministro del Gobierno de Zapatero, Miguel Sebastián, valora en Al Rojo Vivo la entrada en prisión provisional y sin fianza de José Luis Ábalos. En el vídeo, los detalles.

El juez Leopoldo Puente ha dictado prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga "extremo". Ambos ingresaron este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de cárcel y 19 para el que fuera su exasesor.

El profesor Miguel Sebastián, y exministro del Gobierno de Zapatero, admite que siempre es "duro" ver a una persona que no ha sido juzgada entrar en prisión, pero afirma, contundente, que si el juez considera que tiene riesgo de fuga, "es lógico que dicte prisión".

Sin embargo, confiesa que este jueves, cuando el juez decretó la prisión para el exministro, no se ha llevado ningún 'mazazo': "El mazazo me lo llevé hace más de un año cuando me enteré de las actividades de esta persona que ha sido muy importante tanto en el PSOE como en el Gobierno, ahora que entre en prisión o no, es duro pero no me supone ningún mazazo", admite Sebastián.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.