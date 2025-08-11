Ahora

Prohibiciones en ceremonias religiosas

Miguel González, sobre el veto de PP y Vox en Jumilla: "Vox está en un proceso de autodiabolización y al PP le va a resultar más difícil acercarse"

El veto de PP y Vox en Jumilla 'ha tocado hueso', advierte Miguel Ángel González. La Iglesia lo tacha de 'ataque a los derechos humanos' y el choque con la jerarquía católica incomoda a votantes de Vox y aleja al partido del PP.

Miguel González, sobre el veto de PP y Vox en Jumilla: "En el momento en que Vox está en un proceso de autodiabolización, al PP le va a resultar más difícil acercarse"

El veto aprobado por PP y Vox en Jumilla, que prohíbe a la comunidad musulmana usar instalaciones deportivas municipales para sus celebraciones, ha abierto un frente político y religioso. Para el periodista Miguel Ángel González, de El País, la medida "ha tocado hueso" porque "la Iglesia no puede permitir que se ponga en cuestión la libertad religiosa y el derecho al culto de cualquier confesión. Esto equivaldría a que, en otros países donde el catolicismo es minoritario, se limitara su práctica". La reacción de la Conferencia Episcopal fue inmediata y contundente, calificando el veto como "un ataque a los derechos humanos".

La respuesta de Santiago Abascal tampoco se hizo esperar. Fue "durísima", según González: insinuó que la jerarquía eclesiástica "está comprada" y acusó a organizaciones de la Iglesia católica, como Cáritas, de "contribuir a la inmigración ilegal".

Se trata, advierte el periodista, de "una reacción virulenta que incomoda a un amplio sector del electorado de Vox, mayoritariamente católico, y que además dificulta el acercamiento al PP". Y concluye: "En el momento en que Vox entra en un proceso de autodiabolización, al PP le resulta mucho más difícil tender puentes hacia un partido que confronta directamente con la Iglesia católica".

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  2. Israel mata a varios periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  3. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego quema parte del paraje de la Sierra de la Plata en Tarifa y obliga a evacuar la playa de Zahara
  4. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  5. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  6. Odio machista en la WNBA: arrojan juguetes sexuales en mitad de los partidos femeninos de baloncesto