Miguel González, ante la decisión de PP y Vox en Jumilla: "Hay un rechazo al musulmán por ser diferente"

El periodista de El PaísMiguel González ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica de PP y Vox tras prohibir la celebración de actos religiosos musulmanes en centros deportivos en la localidad murciana de Jumilla.

"Hasta ahora Vox ha incidido en el tema de la inseguridad ciudadana vinculando inmigración con delincuencia", indica. Asimismo, asegura que se culpa a los inmigrantes de colapsar servicios públicos como la sanidad.

Tras la última medida en Jumilla, el periodista cree que ahora "ya no hablamos de problemas de orden público", sino que ahora hablamos "de la identidad".

Es opro ello que, tras los últimos acontecimientos, sostiene que existe "un rechazo al musulmán" solo "por ser diferente".